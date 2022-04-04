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Досуг / Погода

До +12 градусов прогнозируется в Псковской области в первой половине апреля

4 апреля 2022 года, 10:25

В первой половине апреля в Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +10...+12 градусов. Об этом 4 апреля в эфире программы «Псковский телеграм Онлайн» сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

До +12 градусов прогнозируется в Псковской области в первой половине апреля

Фото Дарьи Хватковой

По её словам, тёплая погода в Псковской области продержится до 17 апреля. «Затем провал холода, и к 1 мая опять тепло и комфортно», – уточнила Тала Нещадимова. Она отметила, что на протяжении всего апреля температура воздуха будет повышаться, и подчеркнула, что помимо теплой погоды в этом месяце ожидаются также и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кроме того, начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщила, что мартовские температуры по старым климатическим нормам были выше нормы в целом на 4-5 градусов.

Тала Нещадимова также отметила, что в ближайшие три дня по территории Псковской области пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. «К нам придут осадки в виде мокрого снега, снега и дождя в ближайшие три дня. Очень холодно не станет, но кто-то успеет построить снеговичка там, где будет снег мокрым», – уточнила она и добавила, что 5 и 6 апреля в регионе будет достаточно ветрено.

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