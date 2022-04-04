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Досуг / Погода

До +8 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 4 апреля

4 апреля 2022 года, 09:25

4 апреля по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +3…+8 градусов, в ночное – -2…+3 градуса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +8 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 4 апреля

Источник: pixabay.com

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Вечером местами по территории Псковской области пройдут небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ночью в регионе прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром 5 апреля ожидается мокрый снег. Ветер южных направлений умеренный, утром – в отдельных районах порывистый.

В Пскове дождливо. Дневная температура составит 5…7 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов.

В Великих Луках осадков не прогнозируется. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6…+8 градусов. Ночью похолодает до 0…2 градусов мороза.

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