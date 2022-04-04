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Спорт / Соревнования

Абсолютными чемпионами в турнире XIV Спартакиады учащихся стали печорские спортсмены

4 апреля 2022 года, 08:33

На финальных соревнованиях по настольному теннису, которые прошли в Пскове 3 апреля в рамках XIV Спартакиады учащихся, печорские спортсмены заняли первое место. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

Абсолютными чемпионами в турнире XIV Спартакиады учащихся стали печорские спортсмены

Фото: районная газета «Печорская правда»

В рамках Спартакиады спортсмены из Печорского района соревновались с командами из Куньинского, Островского, Дновского и Новосокольнического районов, а также дружины из Пскова.

Печеряне стали абсолютными чемпионами, одержав пять побед из пяти возможных. В частности, со счетом 2:1 они выиграли в теннис у спортсменов из Островского и Дновского районов, а также из областного центра. Со счетом 3:0 они победили у команд из Новосокольнического и Куньинского районов.

«Хотелось бы поблагодарить всех наших ребят за серьезное отношение к тренировкам и самоотдачу в сегодняшнем турнире. Конкуренция была высокой. Нашим ребятам пришлось проявить свои спортивные навыки и умения, в некоторых случаях сыграть рационально, на результат», – прокомментировал наставник команды Печорского района Сергей Терашкевич.

Кубок победителей и медали в составе команды Печорского района завоевали Егор Будуштяну, Анастасия Ильина и Артур Пииримяги.

Спортсмены занимаются на базе спортивного клуба «Дружина Довмонта» под руководством тренеров Вадима Барышникова и Сергея Терашкевича.

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