Автомобиль сгорел в Великолукском районе

1 апреля в 15:37 в деревне Шелково Великолукского района сгорел автомобиль Volkswagen Polo 2002 года выпускаОб этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области. Машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки в салоне.

В тот же день в 11:37 на улице Великолукской в Новосокольниках в хозяйственной постройке по всей площади сгорела кровля. Возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

По той же причине вечером, в 19:17, в Великолукском районе в СНТ «Ромашки» сгорели две хозпостройки.