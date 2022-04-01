До +6 градусов ожидается в Псковской области 2 апреля

2 апреля по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +1...+6 градусов, ночью – -3...-8 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков на территории региона не прогнозируется.

Ветер северо-восточных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, по югу Псковской области – 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.