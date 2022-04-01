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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове на одни сутки перекроют движение на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной

1 апреля 2022 года, 14:50

Движение на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове перекроют на одни сутки. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 апреля.

По его словам, укладку асфальта на Рижском проспекте планируют доделать в текущем году. Для этого на одни сутки будет приостановлено движение на пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной. Борис Елкин отметил, что перекрытие необходимо для того, чтобы асфальт «устоялся». Это позволит ему быть более долговечным.

Борис Елкин также подчеркнул, что движение на перекрестке будет остановлено в день, когда на данном дорожном участке трафик будет минимальным. «Будем смотреть, чтобы дети ушли на каникулы, чтобы какие-то выходные были», – уточнил глава администрации Пскова.

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