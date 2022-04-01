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Досуг / Погода

До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля

1 апреля 2022 года, 09:20

Температура воздуха 1 апреля в Псковской области днем составит от 0 до +5 градусов, ночью – от -3 до -8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
Синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер восточных направлений будет дуть с умеренной силой.

В Пскове днем столбики термометров покажут до +3...+5 градусов, ночью до -4...-6 градусов.

В Великих Луках днем температура составит от +1 до +3 градусов, ночью – от -3...-5 градусов.

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