До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля

Температура воздуха 1 апреля в Псковской области днем составит от 0 до +5 градусов, ночью – от -3 до -8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
Температура воздуха 1 апреля в Псковской области днем составит от 0 до +5 градусов, ночью – от -3 до -8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
В Пскове днем столбики термометров покажут до +3...+5 градусов, ночью до -4...-6 градусов.
В Великих Луках днем температура составит от +1 до +3 градусов, ночью – от -3...-5 градусов.