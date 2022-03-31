До -13 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 1 апреля

1 апреля по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 8...13 градусов мороза, по югу – до -3...-7. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В этот день, согласно данным синоптиков, 1 апреля по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не ожидается.

Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.