Незадекларированные дипломы европейских вузов обнаружили псковские таможенники

Во время досмотра на МАПП Убылинка псковские таможенники обнаружили в легковой машине, прибывшей их Латвии, партию незадекларированных документов об образовании пражского вуза (Чешская Республика). Об этом «‎Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Среди 204 выявленных документов были зафиксированы дипломы о высшем образовании и различные сертификаты об окончании курсов Открытой Европейской Академии Экономики и Политики в Праге, на которых были написаны персональные данные – уникальный номер, ФИО получателя, дата выдачи, факультет с наименованием дисциплин и проставленными оценками. Помимо этого, все документы подписали деканы соответствующих факультетов.

За рулём автомобиля находился гражданин России.

Помимо документов, работники таможенной службы нашли в его машине порядка 800 единиц товаров народного потребления – французские духи, детские шампуни, американская декоративная косметика для лица, австрийские напитки в пластиковых бутылках и металлических банках, овощные семена, запчасти различного предназначения.

У нарушителя обнаружили 97 кг незадекларированных товаров.

Со слов водителя, все перечисленное он предназначалось супруге, а также родственникам и знакомым.

В отношении водителя возбужили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию) и статье 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров).

На данном этапе ведутся проверочные мероприятия, вскоре будут проведены товароведческие экспертизы