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Досуг / Погода

До +7 градусов прогнозируется в Псковской области 31 марта

30 марта 2022 года, 18:32

31 марта по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +2...+7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6...11 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России. 

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не ожидается. 

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.

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