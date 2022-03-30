До +7 градусов прогнозируется в Псковской области 31 марта

31 марта по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +2...+7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6...11 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не ожидается.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.