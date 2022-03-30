До +4 градусов ожидается в Псковской области 30 марта

30 марта в Псковской области воздух прогреется до 0...+4 градусов. Ночью ожидаются заморозки до -6…-11 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
30 марта в Псковской области воздух прогреется до 0...+4 градусов. Ночью ожидаются заморозки до -6…-11 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в области будет переменная облачность. В некоторых регионах местами небольшой мокрый снег. Западный ветер будет дуть умеренно.
В Пскове днем столбики термометров покажут +1...+3 градуса, ночью температура составит до -6...-8 градусов.
В Великих Луках воздух днем прогреется до +1...+3 градусов, ночью будет до -8...-10 градусов.