Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +4 градусов ожидается в Псковской области 30 марта

30 марта 2022 года, 09:29

30 марта в Псковской области воздух прогреется до 0...+4 градусов. Ночью ожидаются заморозки до -6…-11 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +4 градусов ожидается в Псковской области 30 марта

Фото: Андрей Степанов

По прогнозам синоптиков, в области будет переменная облачность. В некоторых регионах местами небольшой мокрый снег. Западный ветер будет дуть умеренно.

В Пскове днем столбики термометров покажут +1...+3 градуса, ночью температура составит до -6...-8 градусов.

В Великих Луках воздух днем прогреется до +1...+3 градусов, ночью будет до -8...-10 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три человека пострадали в ДТП в Островском районе
В Псковской области демонтируют таксофоны
Борис Елкин проконтролировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
В Пскове стартовал демонтаж ограждений Троицкого моста
Ни один класс в Псковской области не закрыт на карантин из-за коронавируса
До 10 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 30 марта
К весенним полевым работам приступили в Псковской области
В Пскове начали распиливать Троицкий мост
Пробный ЕГЭ по математике написали родители псковских школьников

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг