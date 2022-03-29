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Досуг / Погода

До 10 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 30 марта

29 марта 2022 года, 18:40

30 марта по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке 0...+3 градуса, ночью – -5...-10 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В этот день, согласно данным синоптиков, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местам по территории Псковской области пройдет небольшой снег, в дневное время – с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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