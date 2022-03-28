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Досуг / Погода

До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 29 марта

28 марта 2022 года, 18:49

29 марта по территории Псковской области дневная температура составит -4...+1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до 1...6 градусов мороза, сообщили «Псковской правде» в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 марта по Псковской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночное время по территории региона пройдет дождь, переходящий в снег и мокрый снег. Днем ожидаются осадки преимущественно в виде снега. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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