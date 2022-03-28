28 псковских рыбаков спасли с оторвавшихся льдин на прошлых выходных

На прошлых выходных в Псковской области с оторвавшихся льдин спасли 28 рыбаков-любителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

26 марта из-за оторвавшихся льдин в акваториях Псковского и Чудского озер на берег самостоятельно не смогли выбраться 28 человек, которые отправились на рыбалку в надежде на богатый улов. На место происшествия выезжали дежурные поисковые группы поисково-спасательных отрядов Пскова и Гдова.

«Лёд на водоёмах Псковской области вступает в период активного таяния. Количество участков открытой воды увеличивается, а ледяные поля отступают от берегов, становятся тоньше и уменьшаются с каждым днем», – сообщили в региональном ГУ МЧС России. В ведомстве также призвали жителей и гостей региона не выезжать и не выходить на лёд водоёмов.