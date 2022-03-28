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Досуг / Погода

Теплая погода в Псковской области не ожидается до 15 апреля

28 марта 2022 года, 13:35

Теплая весна в Псковской области не ожидается до 15 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Теплая погода в Псковской области не ожидается до 15 апреля

Фото: Арсений Тимашов
По ее словам, говорить о наступлении климатической весны ещё рано. Теплая погода, которая была на прошлой неделе, в ближайшее время также не ожидается.

Синоптик сообщила, что ночью температура будет в пределах 0...-5, -3...-8 градусов. Днём столбики термометров будут показывать от 0 до +5 градусов, от +2 до +7.

В ближайшие два-три дня в Псковской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, затем погода станет более солнечной.

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