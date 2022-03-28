До 7 миллиметров снега выпало в Псковской области

В Псковской области ночью и утром 28 марта выпало от двух до семи миллиметров снега. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Она отметила, что в некоторых районах сразу после снега прошёл дождь и смыл его.

Максимальная сила ветра в минувшие выходные дни, 26 и 27 марта, достигала 18 метров в секунду. Такой показатель был зафиксирован в Стругах Красных. Сейчас же ветер не превышает 15 метров в секунду. «Ветер уже стих. Неблагоприятным считается 15 метров в секунду и более», - пояснила Тала Нещадимова.