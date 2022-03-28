Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Небольшой дождь ожидается в Псковской области 28 марта

28 марта 2022 года, 09:53

28 марта в Псковской области будет облачно. Днем синоптики прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Небольшой дождь ожидается в Псковской области 28 марта

На дорогах сохраняется гололедица. Ветер западных направлений будет дуть с умеренной силой.

Днем температура воздуха в регионе составит до +5...+10 градусов, ночью до -0...-5 градусов.

В Пскове днем пройдет небольшой дождь и столбики термометров покажут до +7...+9 градусов, ночью выпадет снег, а температура опустится до -2...-4 градусов.

В Великих Луках днем также будет небольшой дождь, который к ночи перерастет в снег. Днем воздух прогреется до +6...+8 градусов, ночью похолодает до -1...-3 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Локнянском районе обнаружили повешенную на дереве собаку
Прием заявлений в первые классы школ Пскова стартует с 1 апреля
Гуманитарную помощь беженцам из Донбасса собрала псковская школа искусств
Теплая погода в Псковской области не ожидается до 15 апреля
До 7 миллиметров снега выпало в Псковской области
288 человек вылечились от коронавируса в Псковской области 27 марта
Поврежденные ветром дорожные знаки и светофоры восстанавливают в Пскове
Дополнительные баллы для поступления смогут получить абитуриенты ПсковГУ за участие в конкурсе
«Псковская правда» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ региона за неделю

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг