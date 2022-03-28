Небольшой дождь ожидается в Псковской области 28 марта

28 марта в Псковской области будет облачно. Днем синоптики прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

На дорогах сохраняется гололедица. Ветер западных направлений будет дуть с умеренной силой.

Днем температура воздуха в регионе составит до +5...+10 градусов, ночью до -0...-5 градусов.

В Пскове днем пройдет небольшой дождь и столбики термометров покажут до +7...+9 градусов, ночью выпадет снег, а температура опустится до -2...-4 градусов.

В Великих Луках днем также будет небольшой дождь, который к ночи перерастет в снег. Днем воздух прогреется до +6...+8 градусов, ночью похолодает до -1...-3 градусов.