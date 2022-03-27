До +3 градусов ожидается в Псковской области 27 марта

27 марта в Псковской области днем воздух прогреется до -2...+3 градусов, ночью температура снизится до -2...-7 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег, местами умеренный. На дорогах ожидается гололедица. Северный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, ночью – от -3 до -5 градусов.

В Великих Луках днем ожидается до 0...+2 градусов, ночью похолодает до -5.. -7 градусов.