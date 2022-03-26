Псковские спортсмены привезли три медали с Всероссийских соревнований по танцевальному спорту

С Всероссийских соревнований по танцевальному спорту в дисциплинах брейкинг и «брейкинг – командные соревнования» сборная Псковской области привезла три медали, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Михаил Ведерников.

Соревнования по танцевальному спорту прошли в Архангельске. В них приняли участие 300 спортсменов из 25 российских субъектов. Псковскую область на соревнованиях представляла команда «Хоть Отбавляй», которая завоевала две серебряных и одну бронзовую медали.

Серебро в номинации «Юноши 13-15 лет 1х1» завоевал Никита Костин. Второе место в номинации «Команды 3х3, 10-15 лет» заняла сборная команда Псковской области и Краснодарского края. Среди них, Мария Костина и Никита Костин из Пскова, а также Дэниз Айдемир из Сочи. Бронзовую медаль в номинации «Девушки 13-15 лет 1х1» завоевала Мария Костина.

«Ребята выступили очень зрелищно и красиво! Молодцы!», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.