До +6 градусов ожидается в Псковской области 26 марта

26 марта по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от +1 до +6 градусов, сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, 26 марта по территории Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по региону пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами с дождем. Ветер западных направлений умеренный, днем – порывистый.

В Пскове также прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке +2…+4 градуса.