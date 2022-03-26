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Досуг / Погода

До +6 градусов ожидается в Псковской области 26 марта

26 марта 2022 года, 10:09

26 марта по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от +1 до +6 градусов, сообщает Псковский гидрометцентр.

До +6 градусов ожидается в Псковской области 26 марта

Фото Арсения Тимашова

Согласно данным синоптиков, 26 марта по территории Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по региону пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами с дождем. Ветер западных направлений умеренный, днем – порывистый.

В Пскове также прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке +2…+4 градуса. 

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