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Транспорт / Инфраструктура

Порядка 20 единиц техники задействованы в уборке псковских улиц от грязи и пыли

27 марта 2022 года, 12:06

В уборке улиц Пскова от пыли и грязи задействованы порядка 20 единиц техники. Об этом в рамках еженедельного обращения к гражданам сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале 27 марта.

Порядка 20 единиц техники задействованы в уборке псковских улиц от грязи и пыли

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

Михаил Ведерников подчеркнул, что на данный момент ему поступает много обращений от жителей Пскова и Великих Лук на тему уборки улиц от грязи и пыли.

По его словам, уборку городских улиц в Великих Луках начали 14 марта. «Работы много: за зиму на дороги было распределено 8 тыс. кубометров песочно-соляной смеси. Затем все улицы будут увлажнять», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что в настоящее время работы проводят только в дневное время, так как ночью пока еще держаться минусовые температуры.

По такому же плану ведется уборка улиц и в Пскове. На данный момент в ней задействованы порядка 20 единиц техники. Среди них автогрейдеры, самоходные пылесосы и погрузчики. Часть мусора с улиц убирается вручную.

Михаил Ведерников уточнил, что сотрудники «Псковавтодора» работают посменно – и в дневное, и в ночное время. Как только в регионе установятся положительные температуры, рабочие будут очищать автобусные остановки, мосты и барьерные ограждения, а также мыть дорожные знаки.

«Сделаем всё, чтобы пыльных бурь весной у нас не было», – подчеркнул губернатор.

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