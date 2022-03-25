До +6 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 марта

26 марта на территории Псковской области в течение суток температура будет от +1 до +6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается облачная погода. В ночь на 26 марта пройдёт небольшой дождь, утром в некоторых районах об будет с мокрым снегом. Днем выпадет небольшой снег и мокрый снег, местами с дождём.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Иногда его порывы будут достигать 16-21 метра в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.