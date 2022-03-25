Сильный ветер прогнозируется в Псковской области 26 марта

26 марта в Псковской области прогнозируется сильный ветер. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 26 марта, по региону прогнозируется усиление северо-западного, западного ветра, местами с порывами до 20 метров в секунду. «Возможно нарушение энергоснабжения, падение слабозакрепленных конструкций», – сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что со стороны Скандинавии на Псковскую область надвигается циклон, который принесет в регион штормовый ветер. Непогода в области продержится до 6 апреля.

«До 6 апреля у нас будет прохладная погода с осадками, с ветром, в общем, циклоны один за другим поднимаются и накрывают нашу область», – отметила синоптик Псковского гидрометцентра Елена Давыдова.