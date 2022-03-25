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Происшествия

Сессию Псковской гордумы прервали из-за звонка о минировании здания

25 марта 2022 года, 12:10

Из-за телефонного звонка о якобы минировании здания прервали сессию Псковской городской Думы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости». Всех, кто на момент звонка находился в Городском культурном центре Пскова, эвакуировали.

Сессию Псковской гордумы прервали из-за звонка о минировании здания

Фото: Телеграм-канал «Псковские новости»

Как сообщили в Телеграм-канале, в работе сессии Псковской городской Думы объявили перерыв на полтора часа.

В пресс-службе регионального УМВД России сообщили, что 25 марта в полицию поступила информацию о возможном минировании зданий по ряду адресов в Пскове. В настоящее время по данным сообщениям ведется проверка. На данный момент информация о нахождении опасных предметов не подтвердилась. Сотрудники полиции устанавливаю обстоятельства произошедшего.

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