Сессию Псковской гордумы прервали из-за звонка о минировании здания

Из-за телефонного звонка о якобы минировании здания прервали сессию Псковской городской Думы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости». Всех, кто на момент звонка находился в Городском культурном центре Пскова, эвакуировали.

Как сообщили в Телеграм-канале, в работе сессии Псковской городской Думы объявили перерыв на полтора часа.

В пресс-службе регионального УМВД России сообщили, что 25 марта в полицию поступила информацию о возможном минировании зданий по ряду адресов в Пскове. В настоящее время по данным сообщениям ведется проверка. На данный момент информация о нахождении опасных предметов не подтвердилась. Сотрудники полиции устанавливаю обстоятельства произошедшего.