До +13 градусов и без осадков прогнозируется в Псковской области 25 марта

25 марта температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В этот день, по данным синоптиков, по территории Псковской области существенных осадков не ожидается, ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер западных направлений прогнозируется умеренный.

В Пскове температура воздуха днем будет держаться на отметке 10…12 градусов тепла. Ночью похолодает до +2…+4 градусов. В Великих Луках дневная температура составит +11…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.