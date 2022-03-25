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Досуг / Погода

До +13 градусов и без осадков прогнозируется в Псковской области 25 марта

25 марта 2022 года, 09:28

25 марта температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До +13 градусов и без осадков прогнозируется в Псковской области 25 марта

Источник: pixabay.com

В этот день, по данным синоптиков, по территории Псковской области существенных осадков не ожидается, ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер западных направлений прогнозируется умеренный.

В Пскове температура воздуха днем будет держаться на отметке 10…12 градусов тепла. Ночью похолодает до +2…+4 градусов. В Великих Луках дневная температура составит +11…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.

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