Более 300 млн рублей направят на дорожную безопасность в Псковской области

Всего на мероприятия по безопасности дорожного движения Псковской области в 2022 году, включая национальный проект «Безопасные качественные дороги» направят более 300 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

О том, какие мероприятия планируется реализовать для предотвращения аварийности на дорогах, рассказал и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в рамках заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

На дорогах регионального значения планируется нанести горизонтальную разметку с применением краски и термопластики, также рабочие заменят оцинкованное металлическое барьерное ограждение. Помимо этого, за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжатся ремонт и установка автобусных остановок.

Также планируется закупить более 1 тыс. 850 дорожных знаков и свыше 600 новых сигнальных столбиков. Использование средств фото- и видеофиксации на дорогах продолжится.

Станислав Стармолотов также сообщил, что в поселке Усвяты на участке трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, в деревне Ершово на дороге Псков – Гдов – Сланцы и в Острове на дороге Старый Изборск – Палкино – Остров отремонтируют тротуары. В Острове появятся новые объекты искусственного наружного освещения. Администрация города Пскова планирует организовать освещение на участке от Крестовского шоссе до территории Пскова.

Подведомственные организации должны устранить дефекты дорожного полотна, очистить проезжую часть, обочины и остановочные комплексы от мусора, грязи и пыли, а также привести в удовлетворяющее состояние дорожные знаки.

Работы по восстановлению песчано-гравийных участков должны быть проведены с наступлением подходящей погоды.