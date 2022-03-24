Мокрый снег с дождём ожидаются в Псковской области 24 марта

24 марта по территории Псковской области в дневное время пройдут небольшие осадки в виде дождя, в ночное время – мокрого снега. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, в этот день на дорогах местами возможна гололедица. Ветер западных направлений прогнозируется умеренный. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +7…+12 градусов, в ночное опустится до 0…-4 градусов.

В Пскове дневная температура составит +9…+11 градусов, ночная 0…2 градуса мороза. В Великих Луках температура воздуха днем будет держаться на отметке +8…+10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов.