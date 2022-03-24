Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Мокрый снег с дождём ожидаются в Псковской области 24 марта

24 марта 2022 года, 09:24

24 марта по территории Псковской области в дневное время пройдут небольшие осадки в виде дождя, в ночное время – мокрого снега. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Мокрый снег с дождём ожидаются в Псковской области 24 марта

Источник: pixabay.com

Как сообщают синоптики, в этот день на дорогах местами возможна гололедица. Ветер западных направлений прогнозируется умеренный. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +7…+12 градусов, в ночное опустится до 0…-4 градусов.

В Пскове дневная температура составит +9…+11 градусов, ночная 0…2 градуса мороза. В Великих Луках температура воздуха днем будет держаться на отметке +8…+10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Гусеничный кран 180-тонник задействуют в разборке Троицкого моста в Пскове
Металлодетекторы могут появиться в торговых центрах Псковской области
39 млн рублей направили на обеспечение антитеррористической безопасности псковских образовательных учреждений в 2021 году
Покусал хозяйку и умер: на территории Пскова введен карантин по бешенству
4,5 километра Неелово — Кудина Гора — Печоры отремонтируют в 2022 году
До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 марта
Почти 12 млн яиц произвели в Псковской области
Циклон принесет штормовой ветер в Псковскую область
27 млн рублей разыграют среди ТОСов Псковской области в 2022 году

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг