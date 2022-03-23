4,5 километра Неелово — Кудина Гора — Печоры отремонтируют в 2022 году

В 2022 году отремонтируют 4,5 километра дороги Неелово — Кудина Гора — Печоры по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Пресс-служба комитета по транспорту Псковской области поделилась, что подрядчик обязуется отфрезеровать изношенное асфальтобетонное покрытие, восстановить укрепленную часть обочин и виражей, отремонтировать существующие пересечения и примыкания.

Специалисты также организуют устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, починят водопропускные трубы и автобусные остановки, а также укрепят обочины.