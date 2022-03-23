До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 марта

В ночь на 24 марта на территории Псковской области ожидается температура от -3 до +2 градусов, в дневное время столбики термометров покажут до +6..+11 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, в некоторых муниципалитетах – с мокрым снегом.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы.