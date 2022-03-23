Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 марта

23 марта 2022 года, 18:20

В ночь на 24 марта на территории Псковской области ожидается температура от -3 до +2 градусов, в дневное время столбики термометров покажут до +6..+11 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, в некоторых муниципалитетах – с мокрым снегом.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. 

Атмосферное давление ожидается выше нормы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Покусал хозяйку и умер: на территории Пскова введен карантин по бешенству
4,5 километра Неелово — Кудина Гора — Печоры отремонтируют в 2022 году
Почти 12 млн яиц произвели в Псковской области
Циклон принесет штормовой ветер в Псковскую область
27 млн рублей разыграют среди ТОСов Псковской области в 2022 году
Досрочный период ЕГЭ стартовал в Псковской области
В Пскове закрылся кинотеатр «Победа»
Более 220 жителей Псковской области заразились коронавирусом за день
В Пскове планируют построить международный речной порт

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг