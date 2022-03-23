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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове планируют построить международный речной порт

23 марта 2022 года, 13:15

Международный речной порт может появиться в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Предложение о формировании двух земельных участков в районе Степановского лужка в Пскове для размещения там международного речного порта в рамках развития туристического кластера «Псковский» выдвинул представитель городской администрации Николай Виноградов.

«Учитывая значение Пскова как туристического города, важность связи с населенными пунктами, находящимися на берегах рек и на островах, необходимо создание полноценной инфраструктуры для водного транспорта», – подчеркнул он.

Николай Виноградов также отметил, что район Степановского лужка является оптимальным местом для размещения речного порта, так как на данный момент он обеспечен всей транспортной инфраструктурой и расположен вблизи исторического центра Пскова. Кроме того, здесь также планируется пробивка магистральной улицы Кузбасской Дивизии, по которой в дальнейшем пустят общественный транспорт.

По итогам публичных слушаний по вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Юбилейная, Кузбасской Дивизии и реки Великой в городе Пскове члены организационного комитета решили рекомендовать городской администрации утвердить проект строительства в городе международного речного порта.

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