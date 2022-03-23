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Происшествия

В Псковской области разыскивают рыбака на мотособаке

23 марта 2022 года, 11:20

Рыбака на синей мотособаке разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

В Псковской области разыскивают рыбака на мотособаке

Фото поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области

20 марта 53-летний Алексей Милютин уехал из деревни Видовичи Печорского района на рыбалку на синей мотособаке, но не вернулся.

Пропавший ростом 176 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы каштанового цвета с проседью. Уезжая на рыбалку, был одет в черно-серые куртку и брюки, черную шапку и зеленые сапоги. С собой у него был зелёный рыболовный ящик.

Если у вас есть любая информация о местоположении пропавшего, сообщите ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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