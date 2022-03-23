До +12 градусов и небольшой дождь прогнозируются в Псковской области 23 марта

23 марта по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +7…+12 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до -3…+1 градуса, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В этот день, согласно данным синоптиков, в вечернее время по территории Псковской области пройдет небольшой дождь, в ночное – местами с мокрым снегом. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове температура воздуха днем будет держаться на отметке 8…10 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-2 градусов. В Великих Луках дневная температура составит +10…+12 градусов. Ночью похолодает до -1...+1 градуса.