Авиарейс из Минеральных Вод в Калининград через Псков состоится 24 марта

Авиарейс по маршруту «Минеральные Воды – Псков – Калининград» запланирован на 24 марта. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на директора аэропорта имени княгини Ольги Артёма Тарасова.

По его словам, слотов на другие даты пока не было. «Аэропорт полностью готов и к приёму, и к отправке рейсов, вопрос в том, что с учётом существующих ограничений по воздушным коридорам не готовы авиакомпании», – отметил Артём Тарасов. Он уточнил, что псковский аэропорт в настоящее время находится в режиме ожидания новостей.

В связи с проведением спецоперации на Украине Росавиация до 26 марта продлила запрет на полеты в Анапу, Брянск, Белгород, Воронеж, Геленджик, Курск, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Кроме того, на неопределенный период свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Литва.

Из-за этого время полета по маршруту «Минеральные Воды – Псков» и «Псков – Калининград» выросло. В следствие увеличится и расход керосина, что отразится на цене билетов. Однако сайты-агрегаторы в настоящее время предлагают купить билет из Пскова в Калининград и на 4 апреля. Цена билета составляет 1 тыс. 80 рублей.