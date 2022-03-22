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Транспорт

Авиарейс из Минеральных Вод в Калининград через Псков состоится 24 марта

22 марта 2022 года, 13:45

Авиарейс по маршруту «Минеральные Воды – Псков – Калининград» запланирован на 24 марта. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на директора аэропорта имени княгини Ольги Артёма Тарасова.

Авиарейс из Минеральных Вод в Калининград через Псков состоится 24 марта

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, слотов на другие даты пока не было. «Аэропорт полностью готов и к приёму, и к отправке рейсов, вопрос в том, что с учётом существующих ограничений по воздушным коридорам не готовы авиакомпании», – отметил Артём Тарасов. Он уточнил, что псковский аэропорт в настоящее время находится в режиме ожидания новостей.

В связи с проведением спецоперации на Украине Росавиация до 26 марта продлила запрет на полеты в Анапу, Брянск, Белгород, Воронеж, Геленджик, Курск, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Кроме того, на неопределенный период свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Литва.

Из-за этого время полета по маршруту «Минеральные Воды – Псков» и «Псков – Калининград» выросло. В следствие увеличится и расход керосина, что отразится на цене билетов. Однако сайты-агрегаторы в настоящее время предлагают купить билет из Пскова в Калининград и на 4 апреля. Цена билета составляет 1 тыс. 80 рублей.

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