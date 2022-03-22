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Досуг / Погода

До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 марта

22 марта 2022 года, 09:26

22 марта по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +9…+14 градусов. Ночью похолодает до -2…-7 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 марта

Фото Дарьи Хватковой

Согласно данным синоптиков, 22 марта существенных осадков по Псковской области не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный, ночью — слабый.

В Пскове дневная температура составит +12…+14 градусов, ночная – 4…6 градусов мороза. В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов. 

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