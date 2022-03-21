До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 21 марта

21 марта по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +9...+14 градусов, ночью – -3...-8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В этот день, согласно данным синоптиков, в Псковской области будет ясно. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный, ночью слабый.

В Пскове дневная температура составит +11...+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 4...6 градусов мороза.

В Великих Луках днем температура воздуха будет держаться на отметке +12...+14 градусов. В ночное время похолодает до -4...-6 градусов.