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Досуг / Погода

До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 марта

20 марта 2022 года, 16:16

21 марта на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 4…9 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 марта

Фото Дарьи Хватковой

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 марта по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не ожидается.

Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

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