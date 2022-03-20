До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 марта

21 марта на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 4…9 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.
21 марта на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 4…9 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 марта по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не ожидается.
Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.