Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +12 градусов и без осадков прогнозируется в Псковской области 19 марта

18 марта 2022 года, 18:41

19 марта по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +7...+12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6...11 градусов мороза, сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, 19 марта по Псковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории региона в этот день не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове также не прогнозируется осадков. Дневная температура составит +8....+10 градусов. Ночью похолодает до -8...-10 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жителя Пыталово обвиняют в убийстве из ревности
Воссоединение Крыма с Россией и спецоперацию обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
В Пскове установят памятник Судной грамоте
Мама погибшего псковского десантника: Он хотел в армию
Под Псковом похоронили погибшего в ходе спецоперации  Илью Шешокина
На улице Кузбасской Дивизии в Пскове организуют круговое движение
Порядка 70 вакансий открыто на заводе «Титан-Полимер»
К началу апреля псковские реки освободятся ото льда
Шесть единиц техники получит Противопожарный лесной центр Псковской области в рамках нацпроекта

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг