До +12 градусов и без осадков прогнозируется в Псковской области 19 марта

19 марта по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +7...+12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6...11 градусов мороза, сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, 19 марта по Псковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории региона в этот день не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове также не прогнозируется осадков. Дневная температура составит +8....+10 градусов. Ночью похолодает до -8...-10 градусов.