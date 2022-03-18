На улице Кузбасской Дивизии в Пскове организуют круговое движение

Круговое движение организуют в Пскове на улице Кузбасской Дивизии в районе пересечения с улицами Крестки и Западная. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

18 марта объекты улично-дорожной сети Пскова для оценки качества ремонтных работ в рамках рабочего выезда осмотрел губернатор региона Михаил Ведерников. В осмотре также приняли участие глава городской администрации Борис Елкин и депутат областного Собрания Алексей Севастьянов.

В настоящее время на улице Кузбасской Дивизии по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идет масштабная реконструкция. Дорожное полотно будет расширено до четырех полос с разделительной полосой посередине. На данный момент уже заложены новые тротуары с велодорожками. Кроме того, на улице Кузбасской Дивизии в районе пересечения с улицами Крестки и Западная будет организовано круговое движение.

«Участок не большой, но очень важный и ответственный. Здесь много жилых домов, очень густонаселенный микрорайон. Это будет хорошая альтернатива крупнейшим дорогам микрорайона», – отметил Борис Елкин. Глава администрации Пскова уточнил, что реконструкция в рамках единого контракта также затронет участки улиц Байкова и Западной. В общей сложности на эти цели будет направлено свыше 300 млн рублей.

Представители подрядной организации подчеркнули, что в настоящее время работы ведут сразу по нескольким направлениям, так как часть строительных материалов была закуплена заранее. Подрядчик также обратился к Михаилу Ведерникову с просьбой оказания содействия для взаимодействия с энергосетевой компанией по вопросу переноса коммуникаций и уточнил, что при долгих согласованиях могут сдвинуться сроки на других дорожных участках. Губернатор подчеркнул, что вопрос будет проработан.

Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда также посетил площадь Героев-десантников и улицу Кузнецкую, работы на которых велись в 2020 году. В ходе ремонтных работ на данном дорожном участке было заменено асфальтобетонное покрытие на тротуарах и проезжей части, установлены бордюрный камень и новые люки, восстановлена зеленая зона. В ходе эксплуатации были выявлены ряд дефектов верхнего слоя покрытия. Как отметила подрядная организация, замечания будут устранены в рамках гарантийных обязательств при улучшении погодных условий и устойчивых плюсовых температур ночью.

Губернатор Псковской области также высказал замечания к состоянию верхнего слоя асфальта в отношении участка улицы Коммунальной на пересечении с улицей Юбилейной, который был отремонтирован в 2021 году. Ремонтные работы на данном участке велись за счет дополнительного федерального финансирования. «Здесь тоже все дефекты должны быть исправлены, как только позволят погодные условия», – отметил Михаил Ведерников.

Подрядные организации, учитывая интенсивное автомобильное движение на обоих участках улиц Пскова, будут проводить ремонтные работы или на выходных, или в ночное время, когда трафик машин минимальный.