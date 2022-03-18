До +10 градусов ожидается в Псковской области 18 марта

18 марта в Псковской области в дневное время воздух прогреется до +5...+10 градусов, ночью температура опустится до -6…-11 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Синоптики прогнозируют день без осадков. Ветер будет дуть слабо, с южного он сменится на западный.

В Пскове днем будет до +7...+9 градусов, ночью – до -7...-9 градусов.

В Великих Луках днем столбики термометров покажут до +6...+8 градусов, ночью – до -9...-11 градусов.