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Досуг / Погода

До +10 градусов ожидается в Псковской области 18 марта

18 марта 2022 года, 09:29

18 марта в Псковской области в дневное время воздух прогреется до +5...+10 градусов, ночью температура опустится до -6…-11 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До +10 градусов ожидается в Псковской области 18 марта

Фото: pixabay

Синоптики прогнозируют день без осадков. Ветер будет дуть слабо, с южного он сменится на западный.

В Пскове днем будет до +7...+9 градусов, ночью – до -7...-9 градусов.

В Великих Луках днем столбики термометров покажут до +6...+8 градусов, ночью – до -9...-11 градусов.

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