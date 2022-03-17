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Происшествия

Штраф 30 тысяч рублей получил великолучанин за дискредитацию ВС РФ

17 марта 2022 года, 13:49

Жителя Великолукского района оштрафовали за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службу судов общей юрисдикции Псковской области.

Штраф 30 тысяч рублей получил великолучанин за дискредитацию ВС РФ

Фото: Дарья Хваткова

12 марта 2022 года нарушителя задержали на Октябрьском проспекте Великих Луках сотрудники ДПС. Мужчинана разместил на передней двери машины плакат в виде листа бумаги с надписью, дискредитирующей задачи по использованию Вооруженных Сил РФ за пределами страны и сами Вооруженные Силы РФ.

Во время судебного заседания великолучанин свою вину не признал, а также отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Судебное постановление в законную силу пока не вступило.

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