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Досуг / Погода

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 марта

17 марта 2022 года, 09:56

17 марта в Псковской области днем температура составит до +2...+7 градусов, ночью – до -7...-12 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 марта

Фото: pixabay

День будет ясным, осадков не ожидается. Ветер южных направлений будет дуть слабо.

В Пскове днем до 4...6 градусом тепла, ночью – до 9…11 градусов мороза.

В Великих Луках в дневное время столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов, ночью – от -10 до -12 градусов.

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