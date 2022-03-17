До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 марта

17 марта в Псковской области днем температура составит до +2...+7 градусов, ночью – до -7...-12 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

День будет ясным, осадков не ожидается. Ветер южных направлений будет дуть слабо.

В Пскове днем до 4...6 градусом тепла, ночью – до 9…11 градусов мороза.

В Великих Луках в дневное время столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов, ночью – от -10 до -12 градусов.