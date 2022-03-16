До -11 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 17 марта

17 марта по территории Псковской области существенных осадков не прогнозируется. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 марта по Псковской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет держаться на отметке от +1 до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6...11 градусов мороза.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.