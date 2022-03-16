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Досуг / Погода

До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 марта

16 марта 2022 года, 09:14

16 марта столбики термометров в Псковской области днем покажут до +3...+8 градусов, ночью – до -7...-12 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцетра.

До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 марта

По прогнозу синоптиков, осадков не ожидается. Южный ветер в течение дня будет меняться от слабого до умеренного.

В Пскове воздух прогреется до +6...+8 градусов, ночью температура будет от -8 до -10 градусов.

В Великих Луках столбики термометров покажут до +5...+7 градусов, ночью – до -9...-11 градусов.

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