До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 марта

16 марта столбики термометров в Псковской области днем покажут до +3...+8 градусов, ночью – до -7...-12 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцетра.

По прогнозу синоптиков, осадков не ожидается. Южный ветер в течение дня будет меняться от слабого до умеренного.

В Пскове воздух прогреется до +6...+8 градусов, ночью температура будет от -8 до -10 градусов.

В Великих Луках столбики термометров покажут до +5...+7 градусов, ночью – до -9...-11 градусов.