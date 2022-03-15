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Досуг / Погода

До +9 градусов прогнозируется в Псковской области во второй половине марта

15 марта 2022 года, 16:45

Во второй половине марта в Псковской области прогнозируется до +9 градусов. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

До +9 градусов прогнозируется в Псковской области во второй половине марта

Фото Дарьи Хватковой

Метеоролог отметила, что вторая половина марта в Псковской области, по предварительным данным, будет солнечной. Средние температуры воздуха в дневное время будут держаться на отметке +3...+8 градусов и +4...+9 градусов. В отдельные дни дневная температура будет достигать +8...+10 градусов.

Ночью температуры воздуха будут отрицательные, преимущественно -2…-7 и -3…-8 градусов. В отдельные дни столбики термометров будут опускаться до -10 градусов.

Тала Нещадимова также сообщила, что ближе к концу марта в регионе усилится облачность. Дневная температура воздуха в конце месяца, согласно предварительному прогнозу, будет составлять +3 градуса, ночная – -3 градуса.

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