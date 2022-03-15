До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 марта

15 марта в Псковской области воздух прогреется до +4...+9 градусов, ночью температура опустится до -4...-9 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
15 марта в Псковской области воздух прогреется до +4...+9 градусов, ночью температура опустится до -4...-9 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
День будет ясным, осадков не предвидится. Ветер южных направлений будет дуть слабо.
В Пскове днем температура будет до +6...+8 градусов, ночью – до -5...-7 градусов.
В Великих Луках столбики термометров покажут днем +5...+7 градусов , ночью – -7...-9 градусов.