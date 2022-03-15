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Досуг / Погода

До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 марта

15 марта 2022 года, 09:27

15 марта в Псковской области воздух прогреется до +4...+9 градусов, ночью температура опустится до -4...-9 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 марта

Фото: Дарья Хваткова

День будет ясным, осадков не предвидится. Ветер южных направлений будет дуть слабо.

В Пскове днем температура будет до +6...+8 градусов, ночью – до -5...-7 градусов.

В Великих Луках столбики термометров покажут днем +5...+7 градусов , ночью – -7...-9 градусов.

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