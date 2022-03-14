Цена на бензин в Псковской области выросла менее чем на 1%

Менее чем на 1% выросла цена одного литра бензина в Псковской области в феврале текущего года по сравнению с январем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковстата.

В частности, бензин автомобильной марки АИ-92 подорожал на 0,35%, АИ-95 – на 0,19%, АИ-98 – на 0,11%. По сравнению с декабрем 2021 года стоимость одного литра бензина марки АИ-92 выросла на 1,67%, АИ-95 – на 1,55%, АИ-98 – на 1,29%.

Наибольший рост цен в феврале текущего года в Псковской области был отмечен на дизельное топливо. По сравнению с январем 2022 года стоимость одного литра дизельного топлива подорожала на 1%. С конца декабря 2021 года цена дизельного топлива выросла на 2,2%.