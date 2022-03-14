До -11 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 15 марта

15 марта в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от +4 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6...11 градусов мороза. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 марта на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков в этот день в регионе не ожидается.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.