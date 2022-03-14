Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До -11 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 15 марта

14 марта 2022 года, 18:39

15 марта в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от +4 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6...11 градусов мороза. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 марта на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков в этот день в регионе не ожидается.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Цена на бензин в Псковской области выросла менее чем на 1%
14 марта в Псковской области похоронили еще двух военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине
Запреты на стоянку и остановку во время уборки улиц ввели в Пскове
Капитальный ремонт моста через реку Колотовка начинается в Псковском районе
Более 30 псковских стационарных учреждений соцобслуживания продолжают работать в закрытом режиме
Татьяна Кузьмина: Не будет импорта лекарственных препаратов – заместим аналогами
Опубликован недельный рейтинг цитируемости СМИ Псковской области
Полярное сияние запечатлели в небе над Псковской областью
Более 100 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг