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Происшествия

В Псковском районе возбудили уголовное дело по факту подделки документов собрания жильцов

14 марта 2022 года, 13:20

Уголовное дело возбудили по факту подделки протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В результате проверки прокуратура обнаружила, что протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в деревне Неелово Псковского района сфальсифицировали.

В результате незаконными признали принятые на общем собрании решения о способе управления, выборе управляющей организации, утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений.

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