До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта

14 марта в Псковской области днем воздух прогреется до +5...+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
14 марта в Псковской области днем воздух прогреется до +5...+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
В Пскове днем будет до +7...+9 градусов, ночью – до -7...-9 градусов.
В Великих Луках в дневное время столбики термометров покажут 6...8 градусов тепла, в ночное – -6...-8 градусов.