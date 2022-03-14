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Досуг / Погода

До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта

14 марта 2022 года, 09:26

14 марта в Псковской области днем воздух прогреется до +5...+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Синоптики прогнозируют, что день пройдет без осадков. Западный умеренный ветер ночью сменится на неустойчивый и слабый.

В Пскове днем будет до +7...+9 градусов, ночью – до -7...-9 градусов.

В Великих Луках в дневное время столбики термометров покажут 6...8 градусов тепла, в ночное – -6...-8 градусов.

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