Великолукские студенты вошли в 10-ку лучших спортсменов Кубка Союза биатлонистов России

Два студента Великолукской государственной академии физической культуры и спорта попали в топ-10 лучших спортсменов Кубка Союза биатлонистов России. Об этом сообщает Телеграм-канал «Великие Луки».

Соревнования прошли 12 марта в Уфе. В результате в десятку лучших спортсменов вошли выпускник 2021 года Кирилл Стрельцов, а также магистр первого года обучения Михаил Первушин.