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Спорт / Соревнования

Великолукские студенты вошли в 10-ку лучших спортсменов Кубка Союза биатлонистов России

14 марта 2022 года, 08:27

Два студента Великолукской государственной академии физической культуры и спорта попали в топ-10 лучших спортсменов Кубка Союза биатлонистов России. Об этом сообщает Телеграм-канал «Великие Луки».

Великолукские студенты вошли в 10-ку лучших спортсменов Кубка Союза биатлонистов России

Телеграм-канал «Великие Луки»

Соревнования прошли 12 марта в Уфе. В результате в десятку лучших спортсменов вошли выпускник 2021 года Кирилл Стрельцов, а также магистр первого года обучения Михаил Первушин.

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